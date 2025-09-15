Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    В Азербайджане предлагаются изменения в закон "О борьбе с туберкулезом"

    Милли Меджлис
    • 15 сентября, 2025
    • 13:59
    В Азербайджане предлагаются изменения в закон О борьбе с туберкулезом

    В закон "О борьбе с туберкулезом в Азербайджанской Республике" необходимо внести дополнения и изменения.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса сказала член комитета Парвана Велиева.

    По ее словам, указанный закон был принят в 2000 году:

    "Сегодня меры по борьбе с туберкулезом в стране, особенно в местах лишения свободы, являются лучшим примером в мире. Потому что процент смертности от туберкулеза среди заключенных снизился в 105 раз по сравнению с 1995 годом. В результате реформ в сфере здравоохранения в прошлом году был создан Центр легочных заболеваний с целью улучшения качества и доступности услуг, связанных с туберкулезом. Тем не менее, я считаю, что необходимы дополнения и изменения в закон о борьбе с туберкулезом". 

