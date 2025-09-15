В Азербайджане предлагаются изменения в закон "О борьбе с туберкулезом"

В закон "О борьбе с туберкулезом в Азербайджанской Республике" необходимо внести дополнения и изменения.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса сказала член комитета Парвана Велиева.

По ее словам, указанный закон был принят в 2000 году:

"Сегодня меры по борьбе с туберкулезом в стране, особенно в местах лишения свободы, являются лучшим примером в мире. Потому что процент смертности от туберкулеза среди заключенных снизился в 105 раз по сравнению с 1995 годом. В результате реформ в сфере здравоохранения в прошлом году был создан Центр легочных заболеваний с целью улучшения качества и доступности услуг, связанных с туберкулезом. Тем не менее, я считаю, что необходимы дополнения и изменения в закон о борьбе с туберкулезом".