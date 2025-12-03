В Азербайджане ужесточат ответственность работников за разглашение тайн

Работников в Азербайджане за разглашение государственной, коммерческой и налоговой тайны обяжут возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Трудовой кодекс обсуждались на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Согласно действующему законодательству, работник несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный только в результате разглашения коммерческой тайны работодателя.

Предлагаемые поправки расширяют сферу ответственности: полная материальная ответственность будет применяться за разглашение государственной, коммерческой и налоговой тайны.

Отметим, что в целом трудовое законодательство определяет два вида материальной ответственности: ограниченную материальную ответственность (в этом случае ущерб возмещается в заранее определенном ограниченном размере) и полную материальную ответственность (в этом случае причиненный ущерб возмещается в полном объеме).