    В Азербайджане ужесточат ответственность работников за разглашение тайн

    Милли Меджлис
    • 03 декабря, 2025
    • 14:34
    В Азербайджане ужесточат ответственность работников за разглашение тайн

    Работников в Азербайджане за разглашение государственной, коммерческой и налоговой тайны обяжут возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в Трудовой кодекс обсуждались на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

    Согласно действующему законодательству, работник несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный только в результате разглашения коммерческой тайны работодателя.

    Предлагаемые поправки расширяют сферу ответственности: полная материальная ответственность будет применяться за разглашение государственной, коммерческой и налоговой тайны.

    Отметим, что в целом трудовое законодательство определяет два вида материальной ответственности: ограниченную материальную ответственность (в этом случае ущерб возмещается в заранее определенном ограниченном размере) и полную материальную ответственность (в этом случае причиненный ущерб возмещается в полном объеме).

