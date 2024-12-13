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В Азербайджане предлагают расширить перечень оснований для освобождения от призыва в армию

В Азербайджане предлагают расширить перечень оснований для освобождения от призыва в армию В Азербайджане предлагают расширить перечень оснований для освобождения от призыва на срочную военную службу.
Милли Меджлис
13 декабря 2024 г. 15:23
В Азербайджане предлагают расширить перечень оснований для освобождения от призыва в армию

В Азербайджане предлагают расширить перечень оснований для освобождения от призыва на срочную военную службу.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" рассмотрит Милли Меджлис.

Согласно поправкам, от призыва на срочную военную службу освобождаются и переводятся в запас:

- граждане, имеющие ученую степень доктора философии и доктора наук;

- призывники, признанные негодными к военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время по состоянию здоровья;

- лица, не прошедшие срочную военную службу по различным причинам до достижения 30 лет;

- лица, прошедшие срочную военную службу или освобожденные от призыва на срочную военную службу в соответствии с законодательством страны, гражданами которой они являлись до принятия в гражданство Азербайджанской Республики или признания принадлежности к гражданству Азербайджанской Республики (за исключением лиц, оба родителя которых на момент рождения были гражданами Азербайджанской Республики);

- лица, осужденные к лишению свободы на определенный срок или пожизненно за тяжкие или особо тяжкие преступления;

- лица, гражданство Азербайджанской Республики которых прекращено.

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