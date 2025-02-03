В Азербайджане предлагается запретить рекламу врачей

В Азербайджане предлагается запретить рекламу врачей.

В Азербайджане предлагается запретить рекламу врачей.

Как сообщает Report, с предложением выступил председатель Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, в план законопроектной работы весенней сессии парламента необходимо включить поправки в Закон "О рекламе".

"Поправки должны определить, что конкретно можно и что нельзя рекламировать в сфере медицинских услуг. Например, в большинстве стран мира реклама врачей запрещена. Считаю, что это следует применить и в нашей стране", - сказал он.