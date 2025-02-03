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В Азербайджане предлагается запретить рекламу врачей

В Азербайджане предлагается запретить рекламу врачей В Азербайджане предлагается запретить рекламу врачей.
Милли Меджлис
3 февраля 2025 г. 12:55
В Азербайджане предлагается запретить рекламу врачей

В Азербайджане предлагается запретить рекламу врачей.

Как сообщает Report, с предложением выступил председатель Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, в план законопроектной работы весенней сессии парламента необходимо включить поправки в Закон "О рекламе".

"Поправки должны определить, что конкретно можно и что нельзя рекламировать в сфере медицинских услуг. Например, в большинстве стран мира реклама врачей запрещена. Считаю, что это следует применить и в нашей стране", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda həkimlərin reklamına qadağa qoyulması təklif olunub

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