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​​​​​​​В Азербайджане предлагается ввести альтернативную модель несения военной службы

​​​​​​​В Азербайджане предлагается ввести альтернативную модель несения военной службы Депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев предложил ввести в Азербайджане альтернативную модель несения военной службы с сокращением ее сроков.
Милли Меджлис
1 февраля 2024 г. 12:53
​​​​​​​В Азербайджане предлагается ввести альтернативную модель несения военной службы

Депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев предложил ввести в Азербайджане альтернативную модель несения военной службы с сокращением ее сроков.

Как сообщает Report, по словам парламентария, принятие подобной модели будет благоприятным шагом в плане получения образования молодыми людьми.

"Есть возможность для сокращения сроков прохождения военной службы с уплатой средств в государственный бюджет. Допустим, если сейчас срок прохождения действительной военной службы составляет полтора года или один год для граждан с высшим образованием, то с учетом уплаты средств в бюджет в качестве альтернативы можно пройти службу за 2 или 6 месяцев".

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