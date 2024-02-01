​​​​​​​В Азербайджане предлагается ввести альтернативную модель несения военной службы

Депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев предложил ввести в Азербайджане альтернативную модель несения военной службы с сокращением ее сроков.

Депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев предложил ввести в Азербайджане альтернативную модель несения военной службы с сокращением ее сроков.

Как сообщает Report, по словам парламентария, принятие подобной модели будет благоприятным шагом в плане получения образования молодыми людьми.

"Есть возможность для сокращения сроков прохождения военной службы с уплатой средств в государственный бюджет. Допустим, если сейчас срок прохождения действительной военной службы составляет полтора года или один год для граждан с высшим образованием, то с учетом уплаты средств в бюджет в качестве альтернативы можно пройти службу за 2 или 6 месяцев".