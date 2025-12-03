Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Азербайджане предлагается создание трехсторонней комиссии по трудовым и социальным вопросам

    Милли Меджлис
    • 03 декабря, 2025
    • 13:58
    В Азербайджане предлагается создание трехсторонней комиссии по трудовым и социальным вопросам

    В Азербайджане предлагается создание трехсторонней комиссии по трудовым и социальным вопросам.

    Как сообщает Report, предлагаемые изменения в Трудовой кодекс обсуждались сегодня на заседании парламента Комитета по региональным вопросам.

    Сообщается, что для поддержки регулирования социально-трудовых отношений, сохранения социальной стабильности, координации ведения коллективных переговоров и подготовки проекта Генерального коллективного соглашения, проведения консультаций по подготовке проектов нормативно-правовых актов в области социального обеспечения и согласования позиций сторон предлагается создание постоянно действующей трехсторонней комиссии по трудовым и социальным вопросам из равного числа уполномоченных представителей органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, профсоюзов и общереспубликанских (республиканских) объединений работодателей на основе принципа равноправия сторон.

    Милли Меджлис комиссия трудовые отношения
    Azərbaycanda əmək və sosial məsələlər üzrə üçtərəfli komissiyanın yaradılması təklif olunur
    Elvis

    Последние новости

    14:19

    Израиль в ближайшие дни откроет КПП "Рафах" для эвакуации жителей Газы

    Другие страны
    14:10
    Фото

    Азербайджанский пилот получил приглашение от команд "Формулы 4"

    Индивидуальные
    14:10

    Йоргенсен: Отказ от энергоносителей из РФ будет постепенным, осторожным и скоординированным

    Другие страны
    13:58

    В Азербайджане предлагается создание трехсторонней комиссии по трудовым и социальным вопросам

    Милли Меджлис
    13:53

    В Азербайджане впервые в Каспийском регионе будет применена технология MudLink для бурения сложных скважин

    Энергетика
    13:52

    Фатих Бирол: Диверсификация – золотое правило энергобезопасности

    Другие страны
    13:52

    В Пакистане при взрыве самодельного устройства погибли трое полицейских

    Другие страны
    13:35

    В Азербайджане меняются правила увольнения работников

    Милли Меджлис
    13:24

    В Узбекистане в результате пожара в кафе погибли три человека

    В регионе
    Лента новостей