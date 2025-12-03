В Азербайджане предлагается создание трехсторонней комиссии по трудовым и социальным вопросам.

Как сообщает Report, предлагаемые изменения в Трудовой кодекс обсуждались сегодня на заседании парламента Комитета по региональным вопросам.

Сообщается, что для поддержки регулирования социально-трудовых отношений, сохранения социальной стабильности, координации ведения коллективных переговоров и подготовки проекта Генерального коллективного соглашения, проведения консультаций по подготовке проектов нормативно-правовых актов в области социального обеспечения и согласования позиций сторон предлагается создание постоянно действующей трехсторонней комиссии по трудовым и социальным вопросам из равного числа уполномоченных представителей органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, профсоюзов и общереспубликанских (республиканских) объединений работодателей на основе принципа равноправия сторон.