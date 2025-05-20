В Азербайджане появится специальный казначейский счет органов юстиции

В Азербайджане будет создан специальный казначейский счет органов юстиции.

В Азербайджане будет создан специальный казначейский счет органов юстиции.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в законы "О судебных исполнителях", "Об исполнении" и "О прохождении службы в органах юстиции".

Проект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, Службы исполнения и пробации будут использовать средства специального казначейского счета органов юстиции для стимулирования и социальной защиты судебных исполнителей.

По действующему законодательству соответствующие выплаты осуществлялись за счет специального фонда судебных исполнителей службы исполнения.