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В Азербайджане появится специальный казначейский счет органов юстиции

В Азербайджане появится специальный казначейский счет органов юстиции В Азербайджане будет создан специальный казначейский счет органов юстиции.
Милли Меджлис
20 мая 2025 г. 12:30
В Азербайджане появится специальный казначейский счет органов юстиции

В Азербайджане будет создан специальный казначейский счет органов юстиции.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в законы "О судебных исполнителях", "Об исполнении" и "О прохождении службы в органах юстиции".

Проект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, Службы исполнения и пробации будут использовать средства специального казначейского счета органов юстиции для стимулирования и социальной защиты судебных исполнителей.

По действующему законодательству соответствующие выплаты осуществлялись за счет специального фонда судебных исполнителей службы исполнения.

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