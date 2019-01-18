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    В Азербайджане разрабатывается новый законопроект "О донорстве и трансплантации человеческих органов"

    Баку. 18 января REPORT.AZ/ В Азербайджане готовится новый законопроект "О донорстве и трансплантации человеческих органов".

    Об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по здравоохранению заявил председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

    Он отметил, что в действующем законе имеются недостатки: "То есть он не соответствует сегодняшним требованиям. Сегодня донорство и трансплантация развиваются. Положения ранее принятых законов не соответствуют сегодняшним требованиям. В частности, там нет положения об извлечении органов и тканей из тела мертвого человека. А это основа донорства и трансплантации".

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