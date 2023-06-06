В Азербайджане повысят штрафы за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения

В Азербайджане повышаются штрафы за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

В Азербайджане планируется повысить штрафы за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает Report, проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, управление транспортным средством лицом, имеющим право управления транспортным средством, в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или иных сильнодействующих веществ влечет наложение штрафа в размере 600 манатов, либо ограничение права на управление транспортным средством сроком от шести месяцев до одного года.

Отметим, что по действующему законодательству, данный штраф составляет 400 манатов.

Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание, проступка в течение года со дня вступления в силу постановления о наложении административного взыскания влечет наложение штрафа в размере 800 манатов с ограничением права на управление транспортным средством сроком на два года либо с учетом обстоятельств дела и личности совершившего нарушение применяется административный арест сроком от пятнадцати дней до одного месяца с ограничением права на управление транспортным средством сроком на два года.

Парламентарии проголосовали за принятие проекта поправок в первом чтении.