В Азербайджане понятые не будут привлекаться к процессу личного досмотра

В Азербайджане понятые не будут привлекаться к процессу личного досмотра физического лица и его вещей.

В Азербайджане понятые не будут привлекаться к процессу личного досмотра физического лица и его вещей.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался на сегодняшнем заседании парламента.

Проект предусматривает исключение привлечения сторонних лиц (понятых) к мероприятиям, проводимым в ходе административного производства.

В соответствии со статьей 92 Кодекса об административных правонарушениях, личный досмотр физического лица и досмотр его вещей, а также транспортного средства и ряд других мероприятий проводятся в присутствии понятых.

Поправкой предлагается исключить участие понятых, а при досмотре использовать непрерывную видеосъемку.

После обсуждения поправка была поставлена на голосование и принята в третьем чтении.