О нас

В Азербайджане понятые не будут привлекаться к процессу личного досмотра

В Азербайджане понятые не будут привлекаться к процессу личного досмотра В Азербайджане понятые не будут привлекаться к процессу личного досмотра физического лица и его вещей.
Милли Меджлис
19 апреля 2024 г. 13:38
В Азербайджане понятые не будут привлекаться к процессу личного досмотра

В Азербайджане понятые не будут привлекаться к процессу личного досмотра физического лица и его вещей.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался на сегодняшнем заседании парламента.

Проект предусматривает исключение привлечения сторонних лиц (понятых) к мероприятиям, проводимым в ходе административного производства.

В соответствии со статьей 92 Кодекса об административных правонарушениях, личный досмотр физического лица и досмотр его вещей, а также транспортного средства и ряд других мероприятий проводятся в присутствии понятых.

Поправкой предлагается исключить участие понятых, а при досмотре использовать непрерывную видеосъемку.

После обсуждения поправка была поставлена на голосование и принята в третьем чтении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəxsi axtarış və fiziki şəxsdə olan əşyaların yoxlanılmasına hal şahidləri cəlb edilməyəcək

Самое важное

Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 апреля 2024 г. 20:56
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
12 апреля 2024 г. 19:32
В Агдаме два человека подорвались на мине
ФотоВ Агдаме два человека подорвались на мине
12 апреля 2024 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi