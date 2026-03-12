В Азербайджане планируют штрафовать и арестовывать за попрошайничество

В Азербайджане планируется ввести санкции, штрафы и административный арест за занятие попрошайничеством.

Как сообщает Report, с этой целью предложена новая статья в Кодекс об административных проступках Азербайджана.

Законопроект был вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлис Азербайджана по правовой политике и государственному строительству и по правам человека.

Согласно документу, за занятие попрошайничеством будет выноситься предупреждение или налагаться штраф в размере от 100 до 200 манатов. Если этих мер окажется недостаточно с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, может применяться административный арест сроком до 10 суток.

За вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество предусмотрен штраф в размере от 200 до 500 манатов, а при недостаточности этой меры - административный арест сроком до 15 суток.

Отметим, что в действующем Кодексе деяние, связанное с попрошайничеством, указано как "занятие бродяжничеством".