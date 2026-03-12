Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Азербайджане планируют штрафовать и арестовывать за попрошайничество

    Милли Меджлис
    • 12 марта, 2026
    • 13:31
    В Азербайджане планируют штрафовать и арестовывать за попрошайничество

    В Азербайджане планируется ввести санкции, штрафы и административный арест за занятие попрошайничеством.

    Как сообщает Report, с этой целью предложена новая статья в Кодекс об административных проступках Азербайджана.

    Законопроект был вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлис Азербайджана по правовой политике и государственному строительству и по правам человека.

    Согласно документу, за занятие попрошайничеством будет выноситься предупреждение или налагаться штраф в размере от 100 до 200 манатов. Если этих мер окажется недостаточно с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, может применяться административный арест сроком до 10 суток.

    За вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество предусмотрен штраф в размере от 200 до 500 манатов, а при недостаточности этой меры - административный арест сроком до 15 суток.

    Отметим, что в действующем Кодексе деяние, связанное с попрошайничеством, указано как "занятие бродяжничеством".

    Azərbaycanda dilənçiliyə görə cəzalar tətbiq ediləcək
