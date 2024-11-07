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В Азербайджане отныне отбор судей будет проходить в три этапа

В Азербайджане отныне отбор судей будет проходить в три этапа Милли Меджлис Азербайджана в последнем чтении одобрил поправки в закон "О судах и судьях", согласно которым отбор судей будет проходить в три этапа: тестовый экзамен, письменный экзамен и собеседование.
Милли Меджлис
7 ноября 2024 г. 12:37
В Азербайджане отныне отбор судей будет проходить в три этапа

Милли Меджлис Азербайджана в последнем чтении одобрил поправки в закон "О судах и судьях", согласно которым отбор судей будет проходить в три этапа: тестовый экзамен, письменный экзамен и собеседование.

Как сообщает Report, лица, впервые назначаемые на должность судьи, сразу после назначения будут привлечены к обучению. Кандидаты на должность судьи будут отбираться на основе тестового экзамена, письменного экзамена и собеседования, которые организует Комитет по отбору судей. Результаты экзаменов и собеседования будет оценивать этот же Комитет, который может привлечь к процессу специально сформированную ad hoc комиссию.

Комитет по отбору судей составит рейтинг кандидатов, успешно прошедших экзамены и собеседование, в соответствии с набранными ими баллами. Результаты оценки кандидатов будут представлены Судебно-правовому совету, который направит представление о назначении кандидатов на вакантные должности судей в соответствующий орган исполнительной власти.

Лица, чьи полномочия не были продлены по результатам оценки, в течение 5 лет не смогут участвовать в экзаменах и собеседованиях для отбора кандидатов на должность судьи.

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Версия на азербайджанском языке Hakimlərin qiymətləndirilmə komitəsinin yaradılması son oxunuşda qəbul edilib

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