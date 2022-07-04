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В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам

В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
4 июля 2022 г. 11:21
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам

В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, с 1 июля этого года для депутатов отменено освобожденное от налогов ежемесячное денежное обеспечение для оплаты расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий.

Также отменено освобожденное от налогов ежемесячное денежное обеспечение в размере 50 процентов должностных окладов председателя Милли Меджлиса, его первого заместителя и заместителей, председателей комиссий Милли Меджлиса и их заместителей, предоставляемое для покрытия расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий.

Кроме того, было отменено пособие в размере двухмесячного должностного оклада, предоставляемое депутату для лечения и отдыха во время отпуска.

Отметим, что проект изменений в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" был принят в III чтении на пленарном заседании парламента 29 июня.

Согласно поправке, председатель Милли Меджлиса будет получать ежемесячную должностную зарплату в размере 3 550 манатов.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса получит 90 процентов месячного должностного оклада председателя Милли Меджлиса, заместитель председателя Милли Меджлиса - 85 процентов, председатель комитета и комиссии Милли Меджлиса - 80 процентов, заместитель председателя комиссии Милли Меджлиса - 75 процентов, а депутат Милли Меджлиса - 70 процентов.

Председатель Милли Меджлиса, его первый заместитель и заместители, председатели комитетов и комиссий Милли Меджлиса и их заместители, депутаты Милли Меджлиса ежемесячно будут получать надбавку к должностному окладу в двукратном размере от их должностного оклада.

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Версия на азербайджанском языке Deputatlara verilən bəzi pul təminatları ləğv edilib - EKSKLÜZİV

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