    В Азербайджане определяют новые основания для изъятия инвестиций государством

    Милли Меджлис
    • 10 февраля, 2026
    • 10:36
    В Азербайджане определяют новые основания для изъятия инвестиций государством

    В Азербайджане предлагается расширить перечень оснований для изъятия инвестиций государством.

    Как сообщает Report, cоответствующие изменения предлагается внести в закон "Об инвестиционной деятельности".

    Законопроект был рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    В настоящее время инвестиции могут быть изъяты государством в двух случаях: для государственных нужд и в порядке реквизиции - при стихийных бедствиях, техногенных авариях, эпидемиях и других чрезвычайных ситуациях. В обоих случаях инвестору выплачивается компенсация в соответствии с действующим законодательством.

    Новые поправки предусматривают дополнительное основание для изъятия инвестиций - в исключительных случаях, когда стратегически значимые инвестиции наносят ущерб интересам Азербайджанского народа либо противоречат национальным интересам страны.

    Отмечается, что изъятие таких инвестиций будет осуществляться на общих основаниях с выплатой компенсации инвесторам и исключительно в рамках законодательства Азербайджана.

    Законопроект направлен на защиту национальных интересов и формирование правовой базы для реагирования на потенциальные риски в стратегически важных инвестиционных сферах.

    İnvestisiyanın dövlət tərəfindən alınmasının yeni əsasları müəyyən edilir
