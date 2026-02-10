В Азербайджане определяют новые основания для изъятия инвестиций государством

В Азербайджане предлагается расширить перечень оснований для изъятия инвестиций государством.

Как сообщает Report, cоответствующие изменения предлагается внести в закон "Об инвестиционной деятельности".

Законопроект был рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В настоящее время инвестиции могут быть изъяты государством в двух случаях: для государственных нужд и в порядке реквизиции - при стихийных бедствиях, техногенных авариях, эпидемиях и других чрезвычайных ситуациях. В обоих случаях инвестору выплачивается компенсация в соответствии с действующим законодательством.

Новые поправки предусматривают дополнительное основание для изъятия инвестиций - в исключительных случаях, когда стратегически значимые инвестиции наносят ущерб интересам Азербайджанского народа либо противоречат национальным интересам страны.

Отмечается, что изъятие таких инвестиций будет осуществляться на общих основаниях с выплатой компенсации инвесторам и исключительно в рамках законодательства Азербайджана.

Законопроект направлен на защиту национальных интересов и формирование правовой базы для реагирования на потенциальные риски в стратегически важных инвестиционных сферах.