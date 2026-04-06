В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении единой классификации бюджета" от 11 октября 2018 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в классификацию бюджетных доходов включены земельный налог, а также налог на прибыль, имущество и НДС предприятий, осуществляющих деятельность в нефтегазовом секторе, не менее 51% акций или долей которых прямо или косвенно принадлежит государству, а также налог на прибыль подрядчиков по соглашениям о разделе продукции, связанным с нефтегазовой и иной деятельностью.

Кроме того, в бюджетную классификацию включены поступления от продажи имущества, перешедшего в госсобственность по решению суда, платы за выдачу разрешений на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки, за выдачу разрешения на деятельность оператора такси, за проведение техосмотра при изменении учетных показателей транспортных средств или по требованию покупателя, а также за выдачу разрешения на движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта по дорогам общего пользования.