В​​​​​​​ Азербайджане обеспечат права наследников, не обратившихся за свидетельством о наследстве

11:00

В Азербайджане при оформлении свидетельства о наследстве будут учитываться права всех наследников, в том числе тех, кто не подал заявление на его получение.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Земельный, Гражданский процессуальный и Гражданский кодексы, а также в законы "О нотариате" и "Об исполнении".

Соответствующий законопроект рассматривается сегодня на заседании Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

Согласно проекту, нотариус при выдаче свидетельства наследнику, который обратился за оформлением наследства, обязан определить и указать доли всех сонаследников, даже если они не подали заявление.

Эти сведения, включая информацию о наследниках и их долях (в соответствии со статьей 1325.2 Гражданского кодекса), уполномоченными органами будут внесены в реестры недвижимого и движимого имущества.

Каждый сонаследник сможет впоследствии получить отдельное свидетельство на свою долю, определенную законом.

В законопроекте также отмечается, что сонаследники, предусмотренные статьей 1325.2 Гражданского кодекса, имеют право распоряжаться своими долями. Эти лица могут распоряжаться своей долей на основании нотариально заверенного договора до получения свидетельства о наследстве.

Доля наследника, получившего свою долю наследства на основании договора о распоряжении долями между сонаследниками, увеличивается соответственно пропорции полученной доли, и в свидетельстве о наследстве указывается его окончательная доля.