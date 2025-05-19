О нас

В​​​​​​​ Азербайджане обеспечат права наследников, не обратившихся за свидетельством о наследстве

В​​​​​​​ Азербайджане обеспечат права наследников, не обратившихся за свидетельством о наследстве 11:00
Милли Меджлис
19 мая 2025 г. 11:27
В​​​​​​​ Азербайджане обеспечат права наследников, не обратившихся за свидетельством о наследстве

В Азербайджане при оформлении свидетельства о наследстве будут учитываться права всех наследников, в том числе тех, кто не подал заявление на его получение.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Земельный, Гражданский процессуальный и Гражданский кодексы, а также в законы "О нотариате" и "Об исполнении".

Соответствующий законопроект рассматривается сегодня на заседании Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

Согласно проекту, нотариус при выдаче свидетельства наследнику, который обратился за оформлением наследства, обязан определить и указать доли всех сонаследников, даже если они не подали заявление.

Эти сведения, включая информацию о наследниках и их долях (в соответствии со статьей 1325.2 Гражданского кодекса), уполномоченными органами будут внесены в реестры недвижимого и движимого имущества.

Каждый сонаследник сможет впоследствии получить отдельное свидетельство на свою долю, определенную законом.

В законопроекте также отмечается, что сонаследники, предусмотренные статьей 1325.2 Гражданского кодекса, имеют право распоряжаться своими долями. Эти лица могут распоряжаться своей долей на основании нотариально заверенного договора до получения свидетельства о наследстве.

Доля наследника, получившего свою долю наследства на основании договора о распоряжении долями между сонаследниками, увеличивается соответственно пропорции полученной доли, и в свидетельстве о наследстве указывается его окончательная доля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vərəsəlik səhadətnaməsi almaq üçün müraciət etməmiş şəxslərin hüquqları təmin ediləcək

Самое читаемое

В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
12 мая 2025 г. 19:28
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
12 мая 2025 г. 12:51
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
13 мая 2025 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi