Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Азербайджане мужчинам могут предоставить оплачиваемый отпуск по рождению ребенка

    Милли Меджлис
    • 03 декабря, 2025
    • 12:59
    В Азербайджане мужчинам могут предоставить оплачиваемый отпуск по рождению ребенка

    В Трудовой кодекс Азербайджана предлагается ряд поправок в соответствии с требованиями Международной организации труда (МОТ).

    Как сообщает Report, проект поправок обсужден на сегодняшнем заседании парламентского Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

    Отмечено, что в соответствии с требованиями ряда конвенций, ратифицированных МОТ, Азербайджан включил в Кодекс понятия "работник с семейными обязанностями" и "минимальный размер оплаты труда".

    Также предлагается пересмотреть статью 94 Трудового кодекса в соответствии с Рекомендацией МОТ № 165. Согласно поправке, при появлении вакантной должности (профессии) и изменении обстоятельств, ранее обусловивших неполную занятость, работодатель обязан принять меры для обеспечения полной занятости лица, работающего неполный рабочий день.

    В соответствии с требованиями Конвенции "Об охране материнства" в Трудовой кодекс добавляется новый раздел. Новшество предполагает увеличение продолжительности дородовой части декретного отпуска с сохранением заработной платы на количество дней, прошедших с начала беременности до даты рождения ребенка. При этом послеродовая часть отпуска не сокращается.

    Также в связи с рождением ребенка мужчинам предоставляется оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 14 календарных дней в дородовой и послеродовой периоды на основании справки медицинского учреждения.

    ребенок отпуск Трудовой кодекс поправки
    Əmək Məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər ediləcək
    Elvis

    Последние новости

    13:24

    В Узбекистане в результате пожара в кафе погибли три человека

    В регионе
    13:17

    В ТК Азербайджана вводится понятие "работник с семейными обязанностями"

    Милли Меджлис
    13:16

    В Нахчыване проходит II Азербайджано-турецкий региональный экономический форум

    Экономика
    13:14

    Фон дер Ляйен заявила о наступлении "эры полной энергетической независимости" ЕС от России

    Энергетика
    13:11

    Великобритания выделит £10 млн на восстановление энергосистемы Украины

    Другие страны
    13:07

    В Азербайджане можно будет заключать срочные трудовые договоры со стажерами и иностранцами

    Милли Меджлис
    13:06

    День государственного суверенитета в Азербайджане будет считаться праздником

    Милли Меджлис
    13:02

    В Трудовой кодекс добавляется понятие "Удаленная работа"

    Милли Меджлис
    12:59

    В Азербайджане мужчинам могут предоставить оплачиваемый отпуск по рождению ребенка

    Милли Меджлис
    Лента новостей