В Азербайджане мужчинам могут предоставить оплачиваемый отпуск по рождению ребенка

В Трудовой кодекс Азербайджана предлагается ряд поправок в соответствии с требованиями Международной организации труда (МОТ).

Как сообщает Report, проект поправок обсужден на сегодняшнем заседании парламентского Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Отмечено, что в соответствии с требованиями ряда конвенций, ратифицированных МОТ, Азербайджан включил в Кодекс понятия "работник с семейными обязанностями" и "минимальный размер оплаты труда".

Также предлагается пересмотреть статью 94 Трудового кодекса в соответствии с Рекомендацией МОТ № 165. Согласно поправке, при появлении вакантной должности (профессии) и изменении обстоятельств, ранее обусловивших неполную занятость, работодатель обязан принять меры для обеспечения полной занятости лица, работающего неполный рабочий день.

В соответствии с требованиями Конвенции "Об охране материнства" в Трудовой кодекс добавляется новый раздел. Новшество предполагает увеличение продолжительности дородовой части декретного отпуска с сохранением заработной платы на количество дней, прошедших с начала беременности до даты рождения ребенка. При этом послеродовая часть отпуска не сокращается.

Также в связи с рождением ребенка мужчинам предоставляется оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 14 календарных дней в дородовой и послеродовой периоды на основании справки медицинского учреждения.