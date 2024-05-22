В Азербайджане могут увеличить размер пенсии военным, получившим I группу инвалидности вне службы

В Азербайджане трудовую пенсию военнослужащих, получивших инвалидность вне военной службы, могут увеличить до размера в 70 процентов от расходов на обеспечение.

В Азербайджане трудовую пенсию военнослужащих, получивших I группу инвалидности вне военной службы, могут увеличить до размера в 70 процентов от расходов на обеспечение.

Как сообщает Report, это отражено в поправках к закону "О трудовых пенсиях".

Поправки касаются военнослужащих, получивших инвалидность по причинам, не связанным с выполнением воинских обязанностей, с нарушением функций организма на 81-100%.

Всего данная поправка коснется 186 человек, а годовая дополнительная финансовая нагрузка составит 112 тыс. манатов.

Согласно действующему законодательству, этой категории военнослужащих выплачивается пенсия в размере 60% от расходов на обеспечение. При нарушении функций организма на 61-80% пенсия начисляется в размере 55%, при нарушении на 31-60% - в размере 35% от расходов на обеспечение.