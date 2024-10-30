В Азербайджане могут утвердить новый порядок рассмотрения жалоб о бытовом насилии

В комитете Милли Меджлиса обсудили поправки в закон "О предотвращении бытового насилия", которые определят новый порядок рассмотрения соответствующих жалоб при отсутствии признаков состава преступления.

В комитете Милли Меджлиса обсудили поправки в закон "О предотвращении бытового насилия", которые определят новый порядок рассмотрения соответствующих жалоб при отсутствии признаков состава преступления.

Как сообщает Report, в частности предлагается внести поправки в статью 9 настоящего закона, согласно которым жалобы на бытовое насилие будут рассматриваться соответствующим органом исполнительной власти по месту жительства пострадавшего в течение 5 дней с учетом требований статей 6.3 и 8 закона. В случае, предусмотренном статьей 11.2, жалобы будут рассматриваться в течение 24 часов с момента обращения.

При необходимости запроса дополнительных материалов или изучения дополнительных обстоятельств для проведения расследования срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 5 дней (за исключением случая, предусмотренного статьей 11.2).

По требованию пострадавшего будет обеспечено участие адвоката и психолога в слушаниях. Если пострадавший не владеет азербайджанским языком, он сможет воспользоваться правом на услуги переводчика.

Если пострадавшему от бытового насилия меньше 16 лет, либо он является лицом с ограниченными возможностями здоровья, при проведении расследования или слушаний будет обеспечено участие педагога.

В зависимости от результатов рассмотрения жалобы на бытовое насилие может быть принято одно или несколько из следующих решений:

- Предупреждение лица, совершившего бытовое насилие, о недопустимости повторения насилия с разъяснением ответственности, установленной законом, и выдача пострадавшему лицу краткосрочного охранного ордера;

- Обращение в суд о лишении или ограничении родительских прав лица, совершившего бытовое насилие, в установленном законом порядке;

- Обращение в уполномоченные государственные органы о привлечении лица, в действиях которого имеются признаки преступления или административного правонарушения, к уголовной или административной ответственности в установленном законом порядке;

- Обращение в суд о выдаче пострадавшему лицу долгосрочного охранного ордера;

- Обеспечение пострадавшего лица временным убежищем в центре помощи.