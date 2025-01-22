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В Азербайджане могут установить фиксированный размер пособий для сирот-выпускников

В Азербайджане могут установить фиксированный размер пособий для сирот-выпускников В Азербайджане предлагают установить фиксированный размер единовременных денежных пособий для сирот и детей, лишенных родительской опеки, после окончания ими учебных заведений.
Милли Меджлис
22 января 2025 г. 11:43
В Азербайджане могут установить фиксированный размер пособий для сирот-выпускников

В Азербайджане предлагают установить фиксированный размер единовременных денежных пособий для сирот и детей, лишенных родительской опеки, после окончания ими учебных заведений.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" обсуждались на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно поправкам, размер выплат будет устанавливать соответствующий орган исполнительной власти, а выделять финансы – образовательное учреждение.

Согласно действующему законодательству, после окончания общеобразовательных, профессиональных, средних специальных и высших учебных заведений лица данной категории обеспечиваются сезонной одеждой, обувью, а также единовременным пособием в размере не менее 2-кратной средней заработной платы по республике.

Однако в законе не указано, за какой период рассчитывается средняя зарплата, которая, как известно из практики, меняется по месяцам и годам.

Поправки же предусматривают выплаты единовременных денежных пособий в конкретном размере, что позволит сделать социальное обеспечение сирот более эффективным.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda valideynlərini itirmiş uşaqlara birdəfəlik pul vəsaiti konkret məbləğdə ödəniləcək

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