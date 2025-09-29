В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы
Милли Меджлис
- 29 сентября, 2025
- 16:12
Милли Меджлис рассмотрит вопрос об изменении сроков призыва военнообязанных из запаса на военные учебные сборы.
Как сообщает Report, соответствующие поправки предложены в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О военной обязанности и военной службе".
Законопроект обсуждался сегодня на онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Согласно проекту, военнообязанных запаса первой степени будут призываться на военные учебные сборы максимум десять раз, каждый сбор продолжительностью до 1 месяца.
Военнообязанные, переведенные в резерв соответствующего органа исполнительной власти, будут призываться до пяти раз на срок до 2 месяцев каждый.
Последние новости
16:18
Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - ПарижТуризм
16:16
Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионеВ регионе
16:14
Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГВнешняя политика
16:14
Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиознойИндивидуальные
16:12
В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборыМилли Меджлис
16:10
В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.Внешняя политика
16:09
Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?Внешняя политика
16:07
Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма МальдивТуризм
16:04