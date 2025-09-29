Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

    Милли Меджлис
    • 29 сентября, 2025
    • 16:12
    В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

    Милли Меджлис рассмотрит вопрос об изменении сроков призыва военнообязанных из запаса на военные учебные сборы.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки предложены в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О военной обязанности и военной службе".

    Законопроект обсуждался сегодня на онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

    Согласно проекту, военнообязанных запаса первой степени будут призываться на военные учебные сборы максимум десять раз, каждый сбор продолжительностью до 1 месяца.

    Военнообязанные, переведенные в резерв соответствующего органа исполнительной власти, будут призываться до пяти раз на срок до 2 месяцев каждый.

    Ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışlarına çağırılması müddətləri dəyişdirilir

