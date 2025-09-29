В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

Милли Меджлис рассмотрит вопрос об изменении сроков призыва военнообязанных из запаса на военные учебные сборы.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предложены в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О военной обязанности и военной службе".

Законопроект обсуждался сегодня на онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно проекту, военнообязанных запаса первой степени будут призываться на военные учебные сборы максимум десять раз, каждый сбор продолжительностью до 1 месяца.

Военнообязанные, переведенные в резерв соответствующего органа исполнительной власти, будут призываться до пяти раз на срок до 2 месяцев каждый.