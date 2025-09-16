В Азербайджане меняются штрафы за легализацию преступных доходов

В Азербайджане меняются штрафы за легализацию имущества, полученного преступным путем.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в Уголовный кодекс.

Согласно проекту изменений, обсужденному на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, сокрытие или утаивание информации о характере, источнике, местонахождении, способе распоряжения, перемещения имущества, которое было получено преступным путем, а также о правах на такое имущество или его принадлежности, будет влечь за собой штраф в размере от 50 до 70 процентов от стоимости предмета преступления (в настоящее время эта сумма составляет от 4 до 8 тыс. манатов).

Отметим, что наказание за данное преступление в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового остается без изменений.