В Азербайджане меняются правила увольнения работников

В Азербайджане вносятся изменения в правила увольнения работников.

Как сообщает Report, соответствующее предложение обсуждалось на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

Согласно поправкам, работник может быть уволен в случае, если в заключении обязательного медицинского осмотра выявлены противопоказания для выполнения им должностных обязанностей.

Кроме того, увольнение будет возможным, если работник отказывается проходить обязательный инструктаж по охране труда и проверку знаний в установленном порядке, а также препятствует расследованию случаев нарушения трудовых обязанностей.

Также предлагается закрепить, что срок отстранения сотрудника от работы определяется работодателем в зависимости от характера конкретной ситуации, устранения выявленных нарушений в период отстранения либо действий (или бездействия) работника, от которых зависит устранение таких нарушений.

Работодатель при этом сможет досрочно отменить приказ (распоряжение, решение) об отстранении работника.