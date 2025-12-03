В Азербайджане меняются правила увольнения работников
- 03 декабря, 2025
- 13:35
В Азербайджане вносятся изменения в правила увольнения работников.
Как сообщает Report, соответствующее предложение обсуждалось на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.
Согласно поправкам, работник может быть уволен в случае, если в заключении обязательного медицинского осмотра выявлены противопоказания для выполнения им должностных обязанностей.
Кроме того, увольнение будет возможным, если работник отказывается проходить обязательный инструктаж по охране труда и проверку знаний в установленном порядке, а также препятствует расследованию случаев нарушения трудовых обязанностей.
Также предлагается закрепить, что срок отстранения сотрудника от работы определяется работодателем в зависимости от характера конкретной ситуации, устранения выявленных нарушений в период отстранения либо действий (или бездействия) работника, от которых зависит устранение таких нарушений.
Работодатель при этом сможет досрочно отменить приказ (распоряжение, решение) об отстранении работника.