Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Азербайджане хотят запретить публикацию интернет-материалов, выражающих неуважение к обществу

    Милли Меджлис
    • 24 ноября, 2025
    • 10:44
    В Азербайджане хотят запретить публикацию интернет-материалов, выражающих неуважение к обществу

    В Азербайджане предлагается законодательно запретить размещение в интернете и социальных сетях материалов, выражающих открытое неуважение к обществу и оскорбляющих общественную мораль.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "Об информации, информатизации и защите информации" обсуждены на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека.

    Документ предусматривает введение запрета на распространение информации о действиях, демонстрируемых публично и нарушающих нормы морали: использовании непристойных выражений, жестов, а также демонстрации частей тела в форме, противоречащей этическим и национально-моральным ценностям.

    Как отмечается в пояснительной записке, в последние годы в соцсетях участились случаи публикации неэтичного контента и призывов, что оказывает негативное влияние на общество, ускоряет деградацию нравственных ценностей и влияет на поведение подростков и молодежи. Алгоритмы социальных сетей, продвигающие наиболее "вирусный" контент, дополнительно усиливают распространение подобных материалов.

    Разработчики инициативы считают, что действующее законодательство охватывает не все категории вредоносной информации, поэтому необходимо уточнить механизмы ответственности и усилить защиту детей и молодежи от вредного контента.

    соцсети оскорбления вредный контент запрет Милли Меджлис поправки
    Saytlarda və sosial şəbəkələrdə cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən hərəkətlər qadağan olunacaq

    Последние новости

    11:59

    Азербайджан и Узбекистан готовят совместный грантовый конкурс для НПО

    Внешняя политика
    11:58

    Азербайджан разрабатывает меры снижения выбросов в сфере управления отходами

    Промышленность
    11:56

    В Токио автомобиль наехал на пешеходов, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    11:49

    Стубб: Переговоры в Женеве ведут к справедливому и прочному миру

    Другие страны
    11:46

    Турецкий эксперт: Формат "Центральная Азия + Азербайджан" может охватить и Южную Азию

    Внешняя политика
    11:41
    Видео

    Владелец плазы: Газ просочился в здание из-за поврежденной магистральной линии

    Происшествия
    11:40

    В Казахстане арестовали шестерых по подозрению в пропаганде терроризма

    Другие страны
    11:40
    Фото

    В BakuBus на маршруты впервые вышли женщины-водители

    Инфраструктура
    11:33

    Ильхам Алиев: Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема

    Внешняя политика
    Лента новостей