В Азербайджане хотят запретить публикацию интернет-материалов, выражающих неуважение к обществу

В Азербайджане предлагается законодательно запретить размещение в интернете и социальных сетях материалов, выражающих открытое неуважение к обществу и оскорбляющих общественную мораль.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "Об информации, информатизации и защите информации" обсуждены на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека.

Документ предусматривает введение запрета на распространение информации о действиях, демонстрируемых публично и нарушающих нормы морали: использовании непристойных выражений, жестов, а также демонстрации частей тела в форме, противоречащей этическим и национально-моральным ценностям.

Как отмечается в пояснительной записке, в последние годы в соцсетях участились случаи публикации неэтичного контента и призывов, что оказывает негативное влияние на общество, ускоряет деградацию нравственных ценностей и влияет на поведение подростков и молодежи. Алгоритмы социальных сетей, продвигающие наиболее "вирусный" контент, дополнительно усиливают распространение подобных материалов.

Разработчики инициативы считают, что действующее законодательство охватывает не все категории вредоносной информации, поэтому необходимо уточнить механизмы ответственности и усилить защиту детей и молодежи от вредного контента.