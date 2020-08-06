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В Азербайджане готовятся новые критерии назначения инвалидности

В Азербайджане готовятся новые критерии назначения инвалидности В настоящее время в связи с назначением инвалидности обращаются в органы здравоохранения
Милли Меджлис
6 августа 2020 г. 13:52
В Азербайджане готовятся новые критерии назначения инвалидности

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана создана специальная комиссия в связи с лицами с инвалидностью первой группы.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на пленарном заседании парламента.

По его словам, в настоящее время в связи с назначением инвалидности обращаются в органы здравоохранения: "Когда же обращаются к нам, то специальная комиссия может проводить визуальный осмотр лиц с первой группой инвалидности. В целом, разрабатываются новые критерии назначения инвалидности ". 

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