В Азербайджане число судей может достичь 720
Милли Меджлис
- 24 октября, 2025
- 12:15
К началу следующего года планируется увеличить число судей до 720 человек.
Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
По его словам, в настоящее время в судебной системе задействованы 645 судей, из которых 175 - женщины.
