В Азербайджане число судей может достичь 720

К началу следующего года планируется увеличить число судей до 720 человек.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, в настоящее время в судебной системе задействованы 645 судей, из которых 175 - женщины.