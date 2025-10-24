İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Azərbaycanda hakimlərin sayı 720 nəfərə çatdırıla bilər

    Milli Məclis
    • 24 oktyabr, 2025
    • 11:48
    Azərbaycanda hakimlərin sayı 720 nəfərə çatdırıla bilər

    Gələn ilin əvvəlinə qədər hakimlərin sayının 720 nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin deputatı Nizami Səfərov parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxışı zamanı məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda məhkəmə sistemində 645 nəfər hakim fəaliyyət göstərir, onlardan 175-i qadındır:

    "Dövlət başçısının 2019-cu il aprelin 3-də imzaladığı "Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında" fərmanından sonrakı dövrdə 2500-dən çox hakimliyə namizəd seçim prosesində iştirak edib, onlardan 254 nəfəri uğurla nəticə göstərərək birinci instansiya məhkəmələrinin hakimi vəzifəsinə təyin edilib. 2019-cu ilədək təyin olunmuş 415 hakimin cəmi 63 nəfəri (15,1 %) qadın olduğu halda, sonrakı illərdə təyin edilən 254 hakimin 119 nəfəri (46,9 %) qadındır".

    Milli Məclis hakimlər Nizami Səfərov Deputat

    Son xəbərlər

    12:07

    Azərbaycan Sent Lusiyada təhsilin müasirləşdirilməsi təşəbbüsünə dəstək göstərib

    Xarici siyasət
    12:06

    Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edib

    Digər
    12:05

    Sahil Babayev: "Azərbaycan və Serbiya 13 sənəd imzalamağa hazırlaşır"

    Biznes
    12:04

    Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan liderlərində sülh həmişə daha düzgün yanaşmadır fikrinin formalaşdığını hiss edirdim - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:02
    Foto

    AQTA sanitar-gigiyenik normalara uyğun olmayan heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə xəbərdarlıq edib

    Sağlamlıq
    12:01

    KİV: Avropa İttifaqı "Lukoil" ilə əməliyyatlara qadağa qoya bilər

    Digər ölkələr
    11:59

    Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölüb

    Region
    11:58

    Türkiyəli nazir müavini: Süni intellektdən doğru istifadə edilsə insanlar üçün təhlükə olmayacaq

    Xarici siyasət
    11:58

    Mikayıl Cabbarov: "Türk dövlətləri müxtəlif platformalarda daim bir-birilərini dəstəkləyirlər"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti