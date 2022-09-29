В Азербайджане будут взиматься новые сборы за услуги, связанные с недвижимостью.
Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте закона о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости", который был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Законопроект устанавливает правовые основы взимания платы за следующие услуги:
- первичная и повторная техническая инвентаризация недвижимого имущества;
- проверка и внесение в государственный реестр сведений о недвижимом имуществе, связанных с образованием и передачей прав на недвижимое имущество;
- предоставление сведений из государственного реестра о законном владельце, описании и адресе недвижимого имущества;
- составление схематических адресных планов, оказание мобильных услуг по приему и выдаче документов для государственной регистрации прав;
- предоставление заключения специалиста на основании данных земельного кадастра и результатов обмерных работ.