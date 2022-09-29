В Азербайджане будут взиматься новые сборы за услуги, связанные с недвижимостью

В Азербайджане будут взиматься новые сборы за услуги, связанные с недвижимостью.

В Азербайджане будут взиматься новые сборы за услуги, связанные с недвижимостью.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте закона о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости", который был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Законопроект устанавливает правовые основы взимания платы за следующие услуги:

- первичная и повторная техническая инвентаризация недвижимого имущества;

- проверка и внесение в государственный реестр сведений о недвижимом имуществе, связанных с образованием и передачей прав на недвижимое имущество;

- предоставление сведений из государственного реестра о законном владельце, описании и адресе недвижимого имущества;

- составление схематических адресных планов, оказание мобильных услуг по приему и выдаче документов для государственной регистрации прав;

- предоставление заключения специалиста на основании данных земельного кадастра и результатов обмерных работ.