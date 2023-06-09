В Азербайджане будет установлено новое требование к инвестиционным фондам

В Азербайджане инвестиционные фонды и их управляющие должны будут в течение 5 рабочих дней направить в Центральный банк письменное уведомление об изменениях в сведениях, внесенных в реестр.

В Азербайджане инвестиционные фонды и их управляющие должны будут в течение 5 рабочих дней направить в Центральный банк письменное уведомление об изменениях в сведениях, внесенных в реестр.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок к закону "Об инвестиционных фондах", который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно документу, при предварительном представлении в Центральный банк документов, предусмотренных законом "О рынке ценных бумаг", и отсутствии изменений в этих документах их повторное представление не требуется, при условии, что Центральный банк уведомлен об этом в письменной форме.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.