В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль к 20-летию Судебно-правового совета

Будет учреждена юбилейная медаль к 20-летию Судебно-правового совета.

Будет учреждена юбилейная медаль к 20-летию Судебно-правового совета.

Как сообщает Report, в Милли Меджлис поступил соответствующий законопроект.

Законопроект "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)" будет вынесен на обсуждение в комитете Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.