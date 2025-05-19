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В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль к 20-летию Судебно-правового совета

В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль к 20-летию Судебно-правового совета Будет учреждена юбилейная медаль к 20-летию Судебно-правового совета.
Милли Меджлис
19 мая 2025 г. 17:52
В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль к 20-летию Судебно-правового совета

Будет учреждена юбилейная медаль к 20-летию Судебно-правового совета.

Как сообщает Report, в Милли Меджлис поступил соответствующий законопроект.

Законопроект "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)" будет вынесен на обсуждение в комитете Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə-Hüquq Şurasının 20 illik yubiley medalı təsis ediləcək

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