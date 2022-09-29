В Азербайджане будет создана координационная группа по развитию микро, малого и среднего предпринимательства

В Азербайджане будет создана координационная группа по развитию микро, малого и среднего предпринимательства.

В Азербайджане будет создана координационная группа по развитию микро, малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте ”О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства", вынесенном на обсуждение в первом чтении на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В новом законопроекте отмечено, что для координации деятельности в сфере развития микро -, малого и среднего предпринимательства органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, создается постоянно действующая координационная группа при уполномоченном органе. Положение о составе координационной группы, а также о ее полномочиях и вопросах, связанных с ее деятельностью, будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.