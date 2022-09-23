В Азербайджане будет предотвращен резкий рост цен на продукты животноводства.
Как сообщает Report, проект поправок в закон «О государственной пошлине» обсуждался в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Проект изменения закона подготовлен в связи с отменой государственной пошлины за получение ветеринарного сертификата, необходимого для перевозки ветеринарных грузов по территории города (района), и который направлен на усиление государственной поддержки предпринимательства, защиту прав потребителей, недопущение резкого роста цен на продукты животноводства.
В Азербайджане будет предотвращен резкий рост цен на продукты животноводстваВ Азербайджане будет предотвращен резкий рост цен на продукты животноводства В Азербайджане будет предотвращен резкий рост цен на продукты животноводства. Как сообщает Report, проект поправок в закон «О государственной пошлине» обсуждался в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике,
Милли Меджлис
23 сентября 2022 г. 11:58
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В Азербайджане будет предотвращен резкий рост цен на продукты животноводства.
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda heyvan mənşəli məhsullarda kəskin qiymət artımının qarşısı alınacaq