В Азербайджане будет обеспечен налоговый контроль за оборотом подакцизных товаров

В Азербайджане будет обеспечен налоговый контроль за импортом, производством, продажей и оборотом подакцизных товаров.

В Азербайджане будет обеспечен налоговый контроль за импортом, производством, продажей и оборотом подакцизных товаров.

Как сообщает Report, проект изменений в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отмечено, что проект поправок подготовлен в целях регулирования оборота товаров, подлежащих акцизной и обязательной маркировке, обеспечения налогового контроля за импортом, производством, продажей и оборотом этих товаров.

Это сыграет важную роль в ликвидации теневой экономики, предотвращении фальсификации подакцизных товаров и акцизных марок и, в конечном итоге, защите прав потребителей.

Проект был рекомендован для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса.