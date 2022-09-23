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В Азербайджане будет обеспечен налоговый контроль за оборотом подакцизных товаров

В Азербайджане будет обеспечен налоговый контроль за оборотом подакцизных товаров В Азербайджане будет обеспечен налоговый контроль за импортом, производством, продажей и оборотом подакцизных товаров.
Милли Меджлис
23 сентября 2022 г. 13:21
В Азербайджане будет обеспечен налоговый контроль за оборотом подакцизных товаров

В Азербайджане будет обеспечен налоговый контроль за импортом, производством, продажей и оборотом подакцизных товаров.

Как сообщает Report, проект изменений в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отмечено, что проект поправок подготовлен в целях регулирования оборота товаров, подлежащих акцизной и обязательной маркировке, обеспечения налогового контроля за импортом, производством, продажей и оборотом этих товаров.

Это сыграет важную роль в ликвидации теневой экономики, предотвращении фальсификации подакцизных товаров и акцизных марок и, в конечном итоге, защите прав потребителей.

Проект был рекомендован для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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