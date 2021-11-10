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В 2023 году прожиточный минимум и предел критерия нуждаемости могут сравняться

В 2023 году прожиточный минимум и предел критерия нуждаемости могут сравняться "Наша цель в качестве Министерства труда и социальной защиты населения заключается в том, чтобы в 2023 году прожиточный минимум и критерий нуждаемости сравнялись".
Милли Меджлис
10 ноября 2021 г. 16:25
В 2023 году прожиточный минимум и предел критерия нуждаемости могут сравняться
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"Наша цель как Министерства труда и социальной защиты населения заключается в том, чтобы в 2023 году прожиточный минимум и критерий нуждаемости сравнялись".

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на следующий год.

По его словам, окончательным будет решение правительства: "Каким бы ни было решение, мы его поддержим".

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Версия на английском языке Subsistence minimum can be equated with criterion of need
Версия на азербайджанском языке 2023-cü ildə yaşayış minimumu ilə ehtiyac meyarının həddi bərabərləşdirilə bilər

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