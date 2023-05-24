В 2022 году на обязательное медстрахование населения выделено 977,4 млн манатов

В прошлом году на обязательное медицинское страхование населения из государственного бюджета выделено 977,4 млн манатов.

В прошлом году на обязательное медицинское страхование населения из государственного бюджета выделено 977,4 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год".

В проекте отмечается, что удельный вес расходов на здравоохранение в составе расходов государственного бюджета в 2022 году, по сравнению с 2018 годом, увеличился на 1,3 процентных пункта, а в абсолютном выражении вырос на 708 млн манатов или в 2 раза.