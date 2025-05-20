Уточняются источники финансирования для спецсчета органов юстиции

Уточняются источники финансирования для спецсчета органов юстиции

В Азербайджане уточняются источники поступлений на новый специальный казначейский счет органов юстиции.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О прохождении службы в органах юстиции".

Согласно проекту, в специальный счет будут направляться следующие средства: суммы исполнительского сбора, удерживаемого с должника в рамках принудительного исполнения решений, а также средства, возмещающие расходы, покрытые из бюджета юстиции при проведении исполнительных действий; установленная часть сумм, поступающих при исполнении наказаний в виде штрафа, исправительных работ, а также уголовно-правовых мер, применяемых к юридическим лицам; оплата за услуги судебной экспертизы, оказываемые структурами, подведомственными соответствующему органу исполнительной власти.