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Уточняются источники финансирования для спецсчета органов юстиции

Уточняются источники финансирования для спецсчета органов юстиции Уточняются источники финансирования для спецсчета органов юстиции
Милли Меджлис
20 мая 2025 г. 12:29
Уточняются источники финансирования для спецсчета органов юстиции

В Азербайджане уточняются источники поступлений на новый специальный казначейский счет органов юстиции.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О прохождении службы в органах юстиции".

Согласно проекту, в специальный счет будут направляться следующие средства: суммы исполнительского сбора, удерживаемого с должника в рамках принудительного исполнения решений, а также средства, возмещающие расходы, покрытые из бюджета юстиции при проведении исполнительных действий; установленная часть сумм, поступающих при исполнении наказаний в виде штрафа, исправительных работ, а также уголовно-правовых мер, применяемых к юридическим лицам; оплата за услуги судебной экспертизы, оказываемые структурами, подведомственными соответствующему органу исполнительной власти.

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