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    Устранен фактор, препятствующий признанию водительских удостоверений Азербайджана за границей

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Устранен фактор, препятствующий признанию водительских удостоверений Азербайджана за границей.

    Как сообщает Report, проект поправок в законодательство в связи с этим был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Так, информация в водительских удостоверениях будет дублироваться на английском языке. Находящиеся в настоящее время в использовании водительские удостоверения содержат буквы "ə", "ğ", "ö", "ü", которых нет в латинском алфавите, что препятствует признанию водительских прав за границей.

    Проект был вынесен на обсуждение и принят.

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