В Азербайджане могут ввести наказание за "экоцид" в виде лишения свободы сроком до 15 лет

В Азербайджане могут ввести уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет за умышленный ущерб экосистеме в крупных масштабах.
Как сообщает Report, Милли Меджлис рассмотрит соответствующие поправки в Уголовный кодекс на завтрашнем пленарном заседании.
Ранее сообщалось что президент Азербайджана Ильхам Алиев в порядке законодательной инициативы представил в Милли Меджлис законопроект, в рамках которого предложил ввести уголовную ответственность за "экоцид".
Статья за умышленный, масштабный, долгосрочный и серьезный ущерб экосистеме предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.