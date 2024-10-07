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В Азербайджане могут ввести наказание за "экоцид" в виде лишения свободы сроком до 15 лет

В Азербайджане могут ввести наказание за "экоцид" в виде лишения свободы сроком до 15 лет В Азербайджане могут ввести уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет за умышленный ущерб экосистеме в крупных масштабах.
Милли Меджлис
7 октября 2024 г. 15:58
В Азербайджане могут ввести наказание за экоцид в виде лишения свободы сроком до 15 лет

В Азербайджане могут ввести уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет за умышленный ущерб экосистеме в крупных масштабах.

Как сообщает Report, Милли Меджлис рассмотрит соответствующие поправки в Уголовный кодекс на завтрашнем пленарном заседании.

Ранее сообщалось что президент Азербайджана Ильхам Алиев в порядке законодательной инициативы представил в Милли Меджлис законопроект, в рамках которого предложил ввести уголовную ответственность за "экоцид".

Статья за умышленный, масштабный, долгосрочный и серьезный ущерб экосистеме предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

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Версия на английском языке Severe ecosystem damage could lead to 15 years behind bars in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ekosistemə qəsdən və ciddi zərər vuranlar 15 ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər

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