В Азербайджане могут ввести наказание за "экоцид" в виде лишения свободы сроком до 15 лет

В Азербайджане могут ввести наказание за "экоцид" в виде лишения свободы сроком до 15 лет

В Азербайджане могут ввести уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет за умышленный ущерб экосистеме в крупных масштабах.

https://static.report.az/photo/38b6809d-8576-343b-bb11-8382571f0388.jpg https://static.report.az/photo/38b6809d-8576-343b-bb11-8382571f0388.jpg

В Азербайджане могут ввести уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет за умышленный ущерб экосистеме в крупных масштабах. Как сообщает Report, Милли Меджлис рассмотрит соответствующие поправки в Уголовный кодекс на завтрашнем пленарном заседании. Ранее сообщалось что президент Азербайджана Ильхам Алиев в порядке законодательной инициативы представил в Милли Меджлис законопроект, в рамках которого предложил ввести уголовную ответственность за "экоцид". Статья за умышленный, масштабный, долгосрочный и серьезный ущерб экосистеме предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Severe ecosystem damage could lead to 15 years behind bars in Azerbaijan