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УМК лишается полномочий по назначению религиозных руководителей

УМК лишается полномочий по назначению религиозных руководителей С Управления мусульман Кавказа снимаются полномочия по назначению религиозных деятелей, руководящих местами поклонения и святынями исламской религии в Азербайджане.
Милли Меджлис
1 февраля 2022 г. 13:41
УМК лишается полномочий по назначению религиозных руководителей
Report/ Firi Salim

С Управления мусульман Кавказа снимаются полномочия по назначению религиозных деятелей, руководящих местами поклонения и святынями исламской религии в Азербайджане.

Как передает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента в первом чтении обсудили проект поправки в 8-ю статью закона "О свободе вероисповедания".

Согласно поправке, полномочия по назначению религиозных деятелей, руководящих местами поклонения и святынями исламской религии, передаются органу (структуре), определенному соответствующим органом исполнительной власти. При этом соответствующий орган должен уведомить об этом Управление мусульман Кавказа.

Действующий вариант закона гласит: "Религиозные деятели, возглавляющие места поклонения и святыни исламской религии, назначаются Управлением мусульман Кавказа с уведомлением соответствующего органа исполнительной власти и проходят аттестацию каждые пять лет".

После обсуждений поправка в закон были принята в первом чтении путем голосования.

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