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Украинские депутаты посетили парламент Азербайджана

Украинские депутаты посетили парламент Азербайджана Находящаяся в Баку с визитом официальная делегация Верховной рады Украины, состоящая из членов группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном, посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и почтила его память.
Милли Меджлис
28 февраля 2023 г. 20:27
Украинские депутаты посетили парламент Азербайджана

Находящаяся в Баку с визитом официальная делегация Верховной рады Украины, состоящая из членов группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном, посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и почтила его память.

Как сообщает Report, затем делегация посетила Аллею шехидов, а после провела встречи в Милли Меджлисе.

На встрече с вице-спикером Милли Меджлиса Фазаилем Ибрагимли, в которой участвовали также депутаты ММ Руфат Гулиев, Тахир Миркишили, Джаваншир Фейзиев, Джавид Османов и Нагиф Гамзаев, обсуждались дальнейшие шаги по укреплению межпарламентских связей, ситуация в Украине и др.

Стороны выразили благодарность руководству стран друг друга за поддержку на международной арене территориальной целостности Азербайджана и Украины.

Затем украинская делегация в составе сопредседателя группы межпарламентской дружбы Владимира Крейденко, депутатов Николая Галушко и Антона Швачко, а также председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмета Джавадова провела встречу с азербайджанскими депутатами, входящими в группу межпарламентской дружбы.

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