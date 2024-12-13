Уклонистам от службы в армии могут ограничить выезд из Азербайджана

Гражданам Азербайджана, уклоняющимся от срочной военной службы и призыва по мобилизации, могут ограничить право на выезд из страны до принятия решения по их призыву.

Гражданам Азербайджана, уклоняющимся от срочной военной службы и призыва по мобилизации, могут ограничить право на выезд из страны до принятия решения по их призыву.

Как сообщает Report, соответствующие поправки Миграционный кодекс были вынесены на обсуждение комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Помимо этого, согласно предлагаемым поправкам в закон "О воинской обязанности и военной службе", прохождение медицинского осмотра гражданами страны будет считаться воинской обязанностью.

В Уголовном кодексе Азербайджана также предлагается уточнить понятие "уклонение от призыва". Под ним будет пониматься неявка граждан без уважительных причин на медосмотр, срочную военную службу, сборы и службу по мобилизации.