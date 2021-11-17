Участвовавшим в боях военнослужащим будет выплачиваться зарплата в 2-3-кратном размере

11:48

"В Милли Меджлисе подготовлен законопроект "О статусе военнослужащих". Этот проект относится ко всем видам Вооруженных сил".

Как передает Report, об этом депутат Тахир Керимли сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год".

"В законопроекте подразумевается, что зарплата военнослужащих не должна быть ниже зарплаты госслужащих. В этом законе также отражено право военнослужащих на получение раз в год лечения. Кроме того, в проекте подразумевается, что участвовавшим в боях военнослужащим будет выплачиваться зарплата в 2-3-кратном размере. Министр финансов отметил, что финансовый ресурс этого закона высокий", - подчеркнул он.