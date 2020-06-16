У двух сотрудников Милли Меджлиса выявлен коронавирус

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Сотрудники Милли Меджлиса Азербайджанской Республики регулярно проходят тест на COVID-19.

Как сообщили Report в пресс-службе ММ, результаты тестов двух сотрудников Управления делами Милли Меджлиса оказались положительными.

"Их немедленно взяли под медицинский контроль. Были установлены и в соответствии с требованиями карантинного режима изолированы лица, с которыми общались инфицированные. Сотрудники Милли Меджлиса, результат теста на COVID-19 у которых оказался положительным, чувствуют себя хорошо. У них не наблюдается обострения и другие признаки инфекции", - сообщили в ММ.