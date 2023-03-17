Таир Миркишили: Из 225 млн манатов необоснованных платежей восстановлено только 35 млн манатов

В результате принятых мер контроля в 2022 году удалось обеспечить восстановление только 35 млн манатов из излишних и необоснованных платежей на сумму 225 млн манатов.

В результате принятых мер контроля в 2022 году удалось обеспечить восстановление только 35 млн манатов из излишних и необоснованных платежей на сумму 225 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили во время обсуждения отчета правительства на пленарном заседании парламента 17 марта.

"В отчетном году по итогам выездной налоговой проверки, нарушения налогового законодательства, бухгалтерской и финансовой дисциплины были выявлены в 98,7% случаев”, – добавил Таир Миркишили.