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Таир Миркишили: Из 225 млн манатов необоснованных платежей восстановлено только 35 млн манатов

Таир Миркишили: Из 225 млн манатов необоснованных платежей восстановлено только 35 млн манатов В результате принятых мер контроля в 2022 году удалось обеспечить восстановление только 35 млн манатов из излишних и необоснованных платежей на сумму 225 млн манатов.
Милли Меджлис
17 марта 2023 г. 12:51
Таир Миркишили: Из 225 млн манатов необоснованных платежей восстановлено только 35 млн манатов

В результате принятых мер контроля в 2022 году удалось обеспечить восстановление только 35 млн манатов из излишних и необоснованных платежей на сумму 225 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили во время обсуждения отчета правительства на пленарном заседании парламента 17 марта.

"В отчетном году по итогам выездной налоговой проверки, нарушения налогового законодательства, бухгалтерской и финансовой дисциплины были выявлены в 98,7% случаев”, – добавил Таир Миркишили.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "225 milyon manat əsassız ödənişin yalnız 35 milyon manatı bərpa edilib"

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