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Табачные изделия освобождены от госпошлины за обязательную маркировку

Табачные изделия освобождены от госпошлины за обязательную маркировку В Азербайджане табачные изделия освобождаются от государственной пошлины за обязательную маркировку.
Милли Меджлис
23 сентября 2022 г. 11:39
Табачные изделия освобождены от госпошлины за обязательную маркировку

В Азербайджане табачные изделия освобождаются от государственной пошлины за обязательную маркировку.

Как сообщает Report, проект изменений в закон "О государственной пошлине" был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В проекте предлагается освободить производителей и импортеров табачных изделий от уплаты госпошлины за обязательную маркировку данной продукции в течение одного месяца с даты получения уведомления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики о подключении к информационной системе службы.

Данный срок может продлеваться до 5 раз при условии, что он не будет превышать один месяц.

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Версия на азербайджанском языке Tütün məmulatları məcburi nişanlamaya görə dövlət rüsumundan azad olunur

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