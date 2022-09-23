Табачные изделия освобождены от госпошлины за обязательную маркировку

В Азербайджане табачные изделия освобождаются от государственной пошлины за обязательную маркировку.

В Азербайджане табачные изделия освобождаются от государственной пошлины за обязательную маркировку.

Как сообщает Report, проект изменений в закон "О государственной пошлине" был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В проекте предлагается освободить производителей и импортеров табачных изделий от уплаты госпошлины за обязательную маркировку данной продукции в течение одного месяца с даты получения уведомления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики о подключении к информационной системе службы.

Данный срок может продлеваться до 5 раз при условии, что он не будет превышать один месяц.