    Милли Меджлис
    • 23 февраля, 2026
    • 11:18
    Срок постановки на воинский учет после увольнения увеличат с 3 до 7 дней

    В Азербайджане продлевается срок регистрации военнослужащим, уволенным с военной службы.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в Положение "О прохождении военной службы" были обсуждены сегодня на заседании парламентского Комитета по делам молодежи и спорта парламента.

    Согласно документу, граждане, переведенные в запас (за исключением лиц, указанных в статье 4.4 Закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе"), обязаны в семидневный срок со дня перевода явиться в соответствующий орган исполнительной власти по месту жительства для постановки на воинский учет.

    Согласно действующему закону, этот срок составлял 3 дня.

    В предлагаемых поправках также подчеркивается, что военнообязанные (за исключением военнообязанных, предусмотренных статьей 4.4 Закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе") и призывники при смене места жительства на срок более 3 месяцев должны сняться с воинского учета по месту жительства и встать на воинский учет по месту пребывания.

    Согласно законопроекту, медицинское освидетельствование граждан, находящихся в запасе Вооруженных Сил, организуется соответствующим органом исполнительной власти. Военнообязанные, переведенные в запас по болезни без прохождения действительной военной или альтернативной службы, при признании их годными к прохождению действительной военной службы до достижения 30-летнего возраста, возвращаются на воинский учет призывников (за исключением случаев, предусмотренных соответствующими законами Азербайджанской Республики), и они призываются на срочную действительную военную службу в общем порядке.

    За лицами, входящими в состав медицинского персонала, привлеченного к работе по медицинскому освидетельствованию указанных граждан, сохраняется средняя заработная плата по месту работы.

    военнослужащие воинская обязанность военная служба воинский учет
