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Спикеры парламентов Азербайджана и Грузии проведут встречу в Австрии

Спикеры парламентов Азербайджана и Грузии проведут встречу в Австрии Председатель парламента Грузии Каха Кучава посетит 7-9 сентября Австрию для участия в V Всемирной конференции председателей парламентов.
Милли Меджлис
6 сентября 2021 г. 14:44
Спикеры парламентов Азербайджана и Грузии проведут встречу в Австрии
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Председатель парламента Грузии Каха Кучава посетит 7-9 сентября Австрию для участия в V Всемирной конференции председателей парламентов.

Как передает грузинское бюро Report, информацию об этом распространила пресс-служба законодательного органа.

В рамках мероприятия спикер проведет двусторонние встречи. Запланированы встречи К.Кучавы с председателями парламентов Азербайджана, Эстонии, Армении, Камеруна, Египта, Северной Македонии, Словении, Нигерии, ОАЭ, Республики Корея, Турции, Швеции и Австрии.

Спикер также встретится с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарет Седерфельт и другими официальными лицами.

В поездке К.Кучаву будет сопровождать председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

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Версия на английском языке Speakers of Azerbaijani and Georgian parliaments to meet
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan parlamentlərinin sədrləri görüşəcək

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