Спикеры парламентов Азербайджана и Грузии проведут встречу в Австрии

Председатель парламента Грузии Каха Кучава посетит 7-9 сентября Австрию для участия в V Всемирной конференции председателей парламентов.

Председатель парламента Грузии Каха Кучава посетит 7-9 сентября Австрию для участия в V Всемирной конференции председателей парламентов.

Как передает грузинское бюро Report, информацию об этом распространила пресс-служба законодательного органа.

В рамках мероприятия спикер проведет двусторонние встречи. Запланированы встречи К.Кучавы с председателями парламентов Азербайджана, Эстонии, Армении, Камеруна, Египта, Северной Македонии, Словении, Нигерии, ОАЭ, Республики Корея, Турции, Швеции и Австрии.

Спикер также встретится с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарет Седерфельт и другими официальными лицами.

В поездке К.Кучаву будет сопровождать председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.