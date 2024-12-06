Спикер: Подписание Шушинской декларации дало импульс расширению отношений между Азербайджаном и Турцией

Подписание Шушинской декларации дало импульс дальнейшему расширению отношений между Азербайджаном и Турцией.

Подписание Шушинской декларации дало импульс дальнейшему расширению отношений между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с делегацией во главе с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуадом Октаем, находящейся с визитом в нашей стране для участия в международной парламентской конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы".

Коснувшись важности завтрашней конференции, спикер Сахиба Гафарова сказала, что мероприятие посвящено роли парламентов в политической жизни двух стран и вопросам дальнейшего укрепления взаимного сотрудничества. Она выразила удовлетворение успешным сотрудничеством между двумя дружественными и братскими странами во всех сферах.

Особо подчеркивалось, что Азербайджан и Турция, как братские страны, заложили прочную основу для регионального сотрудничества. Было отмечено, что единство двух государств является ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе.

Глава комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции выразил благодарность за приглашение на мероприятие и оказанное гостеприимство. Он подчеркнул, что подписанное в прошлом году Соглашение о сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджана и Великим национальным собранием Турции играет важную роль в дальнейшем расширении двусторонних отношений.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.