Спикер парламента: Я поддержал предложение о роспуске Милли Меджлиса

"Депутаты от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), составляющей большинство в парламенте, обратились ко мне. Они попросили включить в повестку вопрос об обращении к президенту Ильхаму Алиеву в связи с роспуском Милли Меджлиса V созыва и назначением даты проведения внеочередных парламентских выборов".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал спикер Октай Асадов.

"Я поддержал это предложение. 2 декабря в повестке будет один вопрос и в связи с этим состоится пленарное заседание", - отметил О.Асадов.

Председатель Милли Меджлиса отметил, что вопрос о роспуске законодательного органа относится ко всем депутатам: "Вопрос имеет отношении ко всем депутатам, и к членам политических партий и к беспартийным".

Напомним, что вчера было проведено заседание Политического совета партии "Ени Азербайджан", на котором представленным в парламенте депутатам от ПЕА было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.