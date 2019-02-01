Спикер ММ: Мы делаем все для поддержки политики Ильхама Алиева

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Уверен, что законодательная деятельность Милли Меджлиса будет на высоком уровне и на весенней сессии. ММ делает все возможное для поддержки внутренней и внешней политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым на высоком уровне".

Как сообщает Report, об этом на первом пленарном заседании весенней сессии 2019 года Милли Меджлиса заявил председатель парламента Октай Асадов.

По его словам, парламент увеличил законодательную базу в этом направлении: "Достигнутые ММ успехи будут продолжены и на этой сессии".